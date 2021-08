Starkregeneereignisse wie in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Ende Juli dieses Jahres nehmen in Zukunft wahrscheinlich zu.

Das war schnell die Einschätzung von Fachleuten vom Deutschen Wetterdienst und Klimaforschenden. Jetzt bestätigen das nochmal Forschende der Uni Mainz und des Max-Planck-Instituts für Chemie. Denn sie haben anhand von Bodenproben aus der Region festgestellt, dass in den letzten 60.000 Jahren solche Wetterextreme in Kaltzeiten seltener waren. In Warmzeiten - wie jetzt - gab es dagegen öfter extreme Niederschläge.

Die Technische Uni Wien hat dazu untersucht, welchen Einfluss Starkregen und Hochwasser auf die Wasserqualität haben. Die Analyse hat ergeben, dass vor allem mehr Fäkalien ins Wasser gelangt sind. Die Fäkalien stammten dabei sowohl aus menschlichen Abwässern, also der Kanalisation, als auch von Wild- und Nutztieren. Für die Trinkwassergewinnung bedeutet das, dass das Wasser aufwändiger gereinigt werden muss, um Menschen vor Infektionen zu schützen.