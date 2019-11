Insgesamt wurden mehr als mehr als 140.000 Menschen Opfer von häuslicher Gewalt. In 82 Prozent der Fälle waren Frauen betroffen, in rund 18 Prozent waren Männer die Opfer. Die Zahlen stellt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey heute offiziell vor. Anlass ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. In ganz Deutschland und auch in anderen Ländern sind heute viele Aktionen zu dem Thema geplant.

Bundesfamilienministerin Giffey hat zugesagt, stärker gegen häusliche Gewalt vorzugehen. Der Bund stellt in den nächsten Jahren 120 Millionen Euro zur Verfügung, um Frauenhäuser auszubauen oder neu zu bauen.