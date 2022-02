Ein Pilotprojekt zu häuslicher Gewalt gegen Frauen in England hat offenbar einen ersten Ermittlungserfolg gebracht.

Wie die BBC berichtet, wurde ein Mann aus Wakefield zu einer Haftstrafe verurteilt. Durch ein spezielles Spray kam demnach raus, dass er sich seiner Ex-Frau genähert hatte, obwohl er das nicht durfte.

Das Spray war zu Testzwecken an 200 Frauen in England verteilt worden. Die sollen damit im Falle eines Angriffs den Täter besprühen. Die Flüssigkeit ist auch nach Wochen noch auf Haut und Kleidung nachweisbar - und zwar nur unter UV-Licht. Das Besondere: Jedes der 200 verteilten Sprays hat eine minimal andere Zusammensetzung. So haben Ermittlerinnen und Ermittler nach eigenen Angaben einen eindeutigen Nachweis über die Verbindung von Opfer und Täter.

Angestoßen hatte das Pilotprojekt in England ein Polizeikommissar. Er hofft, dass sich damit Fälle von häuslicher Gewalt in Zukunft besser aufklären lassen. Ziel ist, das Spray bald in größerem Stil für Ermittlungen zu nutzen.