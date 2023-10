In Deutschland wird eine App als Hilfe bei häuslicher Gewalt getestet.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums gibt es die App aktuell nur als Pilotprojekt im Raum Berlin und Hannover. Später soll sie nach und nach auch in anderen Bundesländern freigeschaltet werden. Die App läuft versteckt auf dem Smartphone. Betroffene können in einem Gewalttagebuch Übergriffe dokumentieren und festhalten, so dass diese Infos vor Gericht genutzt werden könnten. Außerdem ist es möglich bei akuter Gefahr einen lautlosen Notruf abzusetzen. Die App ist online über den Verein "Gewaltfrei in die Zukunft" zu bekommen.

Laut Statistik ist in 2022 an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem aktuellen Partner oder Ex getötet worden. Die Zahl der Taten von häuslicher Gewalt, die angezeigt werden, ist demnach in den letzten fünf Jahren um 13 Prozent gestiegen. Der Bund fördert die App bis 2026 mit 3,7 Millionen Euro.