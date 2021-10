Talibanchef Haibatullah Achundsada ist offenbar zum ersten Mal in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Nach Angaben von Taliban-Vertretern besuchte Achundsada am Samstag eine Islamschule im südafghanischen Kandahar. Fotos oder Videos wurden nicht öffentlich. Taliban-Anhänger posteten aber ein zehn Minuten langes Audio in sozialen Netzwerken, das von Achundsadas Auftritt stammen soll. Darin geht es nicht um politische Inhalte. Der Talibanchef hält eine religiöse Ansprache. Er zitiert Koranverse und betet für den Erfolg beim Wiederaufbau eines Islamischen Emirats in Afghanistan.

Religiöser Hardliner im Hintergrund

Achundsada war bis 2016 ein kaum bekannter islamistischer Prediger. Dann wurde er zum Chef der Taliban erklärt, nachdem sein Vorgänger Mullah Achtar Mansur bei einem US-Drohnenangriff getötet worden war. Er gilt als religiöser Hardliner.

Achundsada soll etwa 60 Jahre alt sein und gehört zur Gründergeneration der Taliban. Er lebt zurückgezogen und zeigte sich bislang nie öffentlich, auch nicht nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im August. Das befeuerte Spekulationen über seinen Tod. Mitte Oktober hatte es Medienberichte gegeben, Achundsada sei bereits im vergangenen Jahr bei einem Angriff im benachbarten Pakistan getötet worden. Es gab auch Meldungen, er sei nach einer Corona-Infektion gestorben.

Bislang gehen Experten davon aus, dass er eher die ideologische Führungsfigur und weniger der militärische Kommandeur der Taliban ist. Der öffentliche Auftritt könnte aber darauf hindeuten, dass er eine zentralere Funktion einnehmen will.