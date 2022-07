in

Gewalt 1,5 Millionen Menschen in Haiti von Bandenkämpfen bedroht

In Haiti sind wegen Bandenkämpfen insgesamt 1,5 Millionen Menschen in Not.

Die Uno sagt, dass sie sich wegen der Kämpfe in der Hauptstadt Port-au-Prince nicht mehr frei bewegen können. Besonders bestroffen ist gerade das Armenviertel Cité Soleil in der Haupstadt. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen meldet, dass Tausende Menschen in dem Viertel eingeschlossen sind - ohne Trinkwasser, Nahrung und Medikamente. Sie fordert, dass Hilfsorganisationen Zugang bekommen, damit sie Nothilfe leisten können.

