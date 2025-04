Nachrichten aus Haiti in der Karibik drehen sich in den letzten Jahren vor allem um Gewalt und Chaos.

Das ärmste Land Amerikas wird zum großen Teil von kriminellen Banden beherrscht. Es gibt immer wieder Meldungen über Plünderungen und Massaker.

Trotz solcher Zustände hat es am Wochenende in der Hauptstadt Port-au-Prince ein Musikfestival gegeben. Das PapJazz gibt es - mit Unterbrechungen - seit fast 20 Jahren. Organisiert wird es von lokalen Musikerinnen und Musikern. Und die laden normalerweise zu einer Woche mit vielen Konzerten und internationalen Künstlern. Das ist so gerade nicht möglich - aber eine Minimal-Version schon.

Am Wochenende feierten etwa 100 Jazz-Fans in einem sicheren Hotel am Rande der Hauptstadt das Festival. Internationale Musiker waren keine dabei. Die Gäste waren trotzdem zufrieden, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Die Festival-Chefin sagt: Man brauche solche Momente des Zusammenseins und der Kreativität. Das seien auch Momente des Widerstands.