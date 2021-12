Eine Suppe für den sozialen Zusammenhalt: Haiti ist mitten in einer der größten Krisen des Landes jetzt eine außergewöhnliche Ehre zuteil geworden.

Die Unesco hat die traditionelle Kürbissuppe des Landes "Soup Joumou" zum Immateriellen Kulturerbe erklärt. In seiner Erklärung verweist die Uno-Organisation auf die Bedeutung des Gerichts für die Geschichte Haitis: In den Jahren der französischen Kolonialsklaverei wurde sie nur den Sklavenhaltern serviert - bis die Haitianerinnen und Haitianer 1804 ihre Unabhängigkeit feierten. "Soup Joumou" wurde so zum Symbol der Freiheit.

Den Alltag der Menschen in Haiti wird die Unesco-Ehrung nicht betreffen: Das Land ist eines der ärmsten der Welt, dieses Jahr erschütterte ein Erdbeben mit vielen Toten das Land, der Staatspräsident wurde erschossen und zuletzt starben dutzende Menschen bei der Explosion eines Tanklasters. Die Opfer hatten offenbar versucht, aus einem umgekippten Lkw auslaufendes Benzin einzusammeln - weil auch Treibstoff in Haiti knapp ist.