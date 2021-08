Verbrecherbanden haben in Haiti zwei Ärzte entführt, die in ihren Krankenhäusern dringend für Operationen von Erdbebenopfern benötigt werden.

Einer der Entführten ist Geburtshelfer, der andere einer der wenigen Unfallchirurgen des Landes. Der Geburtshelfer war auf dem Weg zu einer Notentbindung durch Kaiserschnitt - Mutter und Kind starben, weil sich durch die Entführung die Behandlung verzögerte.

Ort der Entführungen war ein Vorort der Hauptstadt Port-au-Prince. Dort sind kriminelle Banden aktiv, die nach dem Beben vom Samstag eigentlich versprochen hatten, auf Gewalt zu verzichten, um Hilfslieferungen möglich zu machen. Laut einem Krankenhaus-Mitarbeiter sind Entführungen inzwischen ein so großes Risiko, dass Ärzte und Ärztinnen oft tagelang am Stück in der Klinik bleiben.