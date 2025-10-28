Für einen effektvollen Look zu Halloween greifen manche nicht nur zu Kostümen, sondern auch zu farbigen Kontaktlinsen. Spaßlinsen können Augen andere Farben verleihen, tiefschwarz aussehen lassen, oder wie eine Schlange oder Katze.

Aber Fachleute warnen: Solche Linsen können auch zu einer richtigen Horrorstory werden und im schlimmsten Fall zu Blindheit führen. Probleme können unter anderem entstehen, weil Partylinsen oft Einheitsgrößen haben und nicht individuell auf das eigene Auge passen. Außerdem haben die Linsen oft eine farbige Beschichtung, auf der sich Bakterien gut ansiedeln können.

Im Online-Magazin The Conversation raten drei spanische Augenfachleute unter anderem, farbige Kontaktlinsen mit fachlicher Beratung beim Optiker zu kaufen und nicht in Kostümshops. Außerdem sollten Linsen höchstens nur so lange getragen werden wie auf der Packung steht. Ganz wichtig ist auch die Hygiene: Linsen vorm Schlafen entfernen, mit Linsenflüssigkeit reinigen, nicht mit Leitungswasser. Vorm Linsen-Einsetzen gründlich Händewaschen und nicht spontan Linsen untereinander tauschen.

