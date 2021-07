Minister Andreas Scheuer spricht von einem enormen Potenzial unbemannter Luftfahrtsysteme. Die große Frage bleibt dabei: Wie sollen die kleinen Geräte in der Masse gefahrlos in den Luftverkehr integriert werden, so dass keine Unfälle passieren - untereinander und mit anderen Flugzeugen? Das soll in den nächsten Monaten im Hamburger Hafen getestet werden. Der größte deutsche Seehafen wird zum bundesweit ersten Testfeld für ein Drohnen-Verkehrssystem. Die Deutsche Flugsicherung und eine Privatfirma koordinieren das Experiment auf zehn Quadratkilometern im Hamburger Hafen.

Die Bundesregierung hat in einem Aktionsplan festgelegt, dass Drohnen in Zukunft Verkehrsträger sein sollen und will die Technik auch zum neuen Exportschlager machen.