Anleitungen fürs Stricken und Häkeln findet man überall im Netz und schon lange auch in Zeitschriften.

Eine Doktorarbeit der Uni Uppsala hat untersucht, wie sich über die Jahrhunderte das Handarbeitswissen in Schweden verbreitet hat. Die Doktorandin hat erste Beschreibungen des Strickens und Häkelns in Zeitschriften des 19. Jahrhunderts entdeckt. Sie waren, anders als erwartet, wohl Übersetzungen aus dem Deutschen, nicht aus dem Englischen. Laut der Studie waren Strickmuster in Deutschland schon Jahrzehnte länger verbreitet als in Großbritannien. Zielpublikum waren überall - ähnlich wie heute - Frauen.

Die Doktorandin hat viele alte Anleitungen auch nachgearbeitet - sie sagt, es gab unheimlich viele Druckfehler in den Zeitschriften, die komplette Muster zerstörten. Offenbar war eine schnelle Veröffentlichung wichtiger als Qualitätskontrolle. Außerdem war die Sprache erst noch unverständlich und für die gleiche Technik gab es verschiedene komplizierte Begriffe, wie der "aufsteigende Doppelkettenstich". Erst in den späten 1840ern wurde die Häkelsprache einfacher - zum Beispiel etablierte sich um diese Zeit der Begriff Luftmasche.