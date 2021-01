Mitte nächster Woche startet die Handball-WM in Ägypten.

Und nach bisherigen Planungen sollen die Teams auch vor Publikum spielen. Dagegen wehren sich jetzt 14 Kapitäne der europäischen Mannschaften - mit dabei ist zum Beispiel auch Uwe Gensheimer vom deutschen Nationalteam. Sie haben einen gemeinsamen Brief an den Weltverbands-Präsidenten verfasst. Darin fordern sie, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer aufgrund der Corona-Pandemie draußen bleiben. Im Schreiben heißt es: Die Spieler seien äußerst besorgt. Es könne die falschen Symbolik sein, wenn in den europäischen Heimatländern starke Einschränkungen gelten und die Mannschaften trotz des Publikums zur WM anreisten.

Der Weltverband IHF hatte erst diese Woche wiederholt, dass die vier WM-Hallen bis zu 20 Prozent mit Zuschauern besetzt werden sollen.