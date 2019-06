Darauf weist ein französischer Professor auf dem Wissenschaftsportal "The Conversation" hin. Dabei kann Luft in Gebäuden sogar stärker verschmutzt sein als draußen - zum Beispiel durch Baumaterialien, Putzmittel, Farbe, Tabak oder Staub. Wie eine Untersuchung in Frankreich, Belgien und Shanghai zeigt, ist das vielen nicht bewusst bzw. unterschätzen sie das Risiko. Und wenn es ihnen bewusst ist, dann machen sie trotzdem meistens nichts, weil sie glauben, dass die Luft bei ihnen zuhause okay ist.

In Frankreich geht der Gesetzgeber das Problem zumindest schon an: Seit sechs Jahren wird die Luftqualität in immer mehr öffentlichen Gebäuden überprüft. Bis 2023 soll das in allen gemacht werden.