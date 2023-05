Laut dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks hat sich die Lage letztes Jahr aber noch mal verschärft. Demnach gab es 2022 deutschlandweit nur noch 10.700 Auszubildende in diesem Bereich. Zum Vergleich: 2015 waren es noch gut 8000 mehr.



Der Bäckerverband fordert von der Politik mehr Unterstützung für das Handwerk. Er sieht etwa im Trend zur Akademisierung ein Problem - und in steigenden Mieten. Die Wohnungsnot in den Städten führe mittlerweile dazu, dass Ausbildungsverträge nicht zustande kämen - weil die Bewerberinnen und Bewerber keinen bezahlbaren Wohnraum fänden. In Anlehnung an Studentenwohnheime gibt es deshalb auch in der Politik Überlegungen für Azubi-Wohnheime.