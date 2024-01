Manche Papageien hangeln sich wie Affen durch die Bäume. Auch wenn sie keine Arme haben, sondern nur nur zwei Beine - aber dafür einen Schnabel.

Wie ein Forschungsteam bei Rosenköpfchen beobachtet hat, setzen die Papageien den Schnabel quasi als drittes Bein ein - und schwingen sich damit ähnlich wie die langarmigen Gibbons durch die Bäume. Die Methode nutzen die Rosenköpfchen vor allem, wenn die Äste sehr dünn sind - so dass es schwierig wäre, beim Drüberlaufen die Balance zu halten. Ganz so effizient wie Affen sind sie dabei nicht - Gibbons nutzen beim Schwingen von Ast zu Ast einen Großteil der Energie aus, die Papageien nicht. Aber ein Forscher, der nicht an der Studie beteiligt war, ist trotzdem beeindruckt, dass die Papageien Schnabel, Kopf und Hals wie einen Arm- oder Bein-Ersatz nutzen können.

Die vier Rosenköpfchen aus der Studie leben in einem Uni-Institut in den USA. Es ist daher nicht klar, inwieweit auch ihre wilden Verwandten in Afrika die Schnabel-Schwing-Technik anwenden.