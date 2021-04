Auch Fußballstars kriegen im Netz Hasskommentare ab.

Einige Vereine in Großbritannien haben genug davon, dass ihre Spieler beleidigt werden und ein Zeichen gesetzt. Die Rangers aus Glasgow legten ihre Social-Media-Kanäle still - erst mal für eine Woche. Darüber berichtet unter anderem die Zeitung Guardian. Auch der walisische Zweitligist Swansea City will erst mal nichts mehr posten. Der Kapitän des FC Liverpool, Jordan Henderson, will seinen eigenen Account für einige Zeit der Stiftung Cybersmile überlassen. Die teilt unter anderem Geschichten von Cyber-Mobbing-Opfern und erklärt, wie man Hilfe bekommt, wenn man selbst betroffen ist.

Clubs und Spieler in Großbritannien werfen Facebook, Twitter und Co. vor, sich nicht genug um Hass im Netz zu kümmern. Die Rangers sagen, dass sie sich mit Vertretern der Plattformen verabredet haben, um mit ihnen über das Problem zu sprechen.