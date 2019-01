Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt unter Berufung auf das Bundesamt für Justiz: Insgesamt seien 714 Beschwerden eingegangen, dass Online-Plattformen gemeldete Inhalte nicht innerhalb der gesetzlichen Frist gelöscht oder gesperrt haben. Das Bundesamt hatte eigentlich mit 25.000 Fällen pro Jahr gerechnet.

Das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Es schreibt vor, dass Facebook, YouTube, Twitter und Co strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach einem Hinweis löschen müssen. In Fällen, die nicht eindeutig sind, haben sie eine Woche lang Zeit. User können sich beim Bundesamt für Justiz beschweren, wenn die Netzwerke nicht schnell genug reagieren. Dann drohen den Unternehmen Strafen von bis zu 50 Millionen Euro.