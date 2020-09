KI gegen Antisemitismus

Offener Hass und Hetze lassen sich im Netz schnell finden - zum Beispiel in Foren und Kommentarspalten.

Oft wird Hass im Netz aber auch versteckt verbreitet, zum Beispiel Antisemitismus. Diesen subtilen Hass gegen Jüdinnen und Juden will ein internationales Forschungsprojekt, unter anderem der TU Berlin, jetzt mit Künstlicher Intelligenz aufdecken. Zum Beispiel geht's um Hassbotschaften, in denen statt dem englischen Wort für Juden - Jews - extra das englische Wort für Saft - Juice - benutzt wird. Problematisch sind demnach auch Bilder, in denen Stereotype und Vorurteile verbreitet werden - sie lassen sich schlecht mit Suchbegriffen finden. Deshalb sollen unter anderem Fachleute für Computerlinguistik und für Geschichte zusammen eine KI programmieren, die auch versteckten Antisemitismus identifizieren kann.

Mit ihr wollen die Forschenden große Mengen an Daten- und Bildmaterial sichten, die menschliche Analystinnen und Analysten nicht verarbeiten könnten. Ziel ist es, das Ausmaß von Antisemitismus im Netz zu erfassen, die Verbreitung zu bekämpfen und Menschen vor einer Radikalisierung zu bewahren.

Ganz konkret soll unter anderem eine Open-Source-Anwendung herauskommen, um etwa Debatten auf Webseiten zu moderieren. Ein Zensurprogramm soll ausdrücklich nicht erarbeitet werden.

Hintergrund für das Vorhaben sind auch frühere Studien. Die haben laut Projektleitung ergeben, dass antisemitische Diffamierungen mehrheitlich nicht direkt ausgedrückt würden. Stattdessen würden Andeutungen von Verschwörungsmythen gemacht und Stereotype in Bildern, Karikaturen oder Memes wiederholt.

Die Fachleute sagen, während der Corona-Pandemie habe Antisemitismus im Netz zugenommen - etwa in Form von Verschwörungsmythen, dass Jüdinnen und Juden das Sars-Cov2-Virus erschaffen hätten und es verbreiten würden.