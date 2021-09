Die Tennisspielerin Sloane Stephens hat Hasskommentare veröffentlicht, die sie nach ihrer Niederlage bei den US Open bekommen hat.

Stephens war gestern bei den US Open - einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere - an der Deutschen Angelique Kerber gescheitert und hatte den Sprung ins Achtelfinale verpasst. 2017 hatte sie in New York den Titel gewonnen.