Israelbezogener Antisemitismus ist weit verbreitet - also hasserfülltes Verhalten gegen Jüdinnen und Juden in Verbindung mit vermeintlicher Kritik an Israel.

Das hat die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Rias festgestellt. Sie hat am Fallbeispiel Bayern im Mai und Juni entsprechende Vorfälle untersucht. In der Zeit gab es Kämpfe zwischen der israelischen Armee und palästinensischen Terrororganisationen. Die Forschenden schreiben, dass dazu in Bayern mehr als 20 Versammlungen stattgefunden haben. Bei allen wurden antisemitische Inhalte verbreitet. Auch Abseits der Versammlungen habe es gezielte Sachbeschädigungen geben, Bedrohungen, verletzendes Verhalten und eine Massenzuschrift, die sich in antisemitischer Weise auf Israel bezogen habe. Laut den Forschenden zeigt sich hier, dass Antisemitismus an aktuelle politische Entwicklungen anknüpft. Und dass er in verschiedenen Milieus auftritt. Das Foto zeigt Menschen in Berlin, die die israelische Nationalflagge verbrennen.