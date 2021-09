Twitch verklagt eigene Nutzer

Das Streamingportal Twitch verklagt zwei seiner Nutzer.

Das US-Unternehmen hat Klage bei einem Gericht in San Francisco eingereicht. Sie richtet sich gegen jeweils einen Nutzer aus Österreich und den Niederlanden. Sie sollen für Hassangriffe auf Mitglieder ethnischer Minderheiten und der LGBTQ-Gemeinschaft verantwortlich sein. Dafür nutzten die beiden Streamer wohl Bot-gesteuerte Accounts, die andere Nutzer und Nutzerinnen in Chats angriffen. Die Chats wurden laut Twitch mit Kommentaren in rassistischer, sexistischer und homophober Sprache geflutet. Dabei gab es wohl so viele Kommentare pro Minute, dass sie gar nicht moderiert werden konnten.

Twitch fordert von den beiden Nutzern jetzt Schadensersatz in unbekannter Höhe. Allerdings kennt das Unternehmen bis jetzt offenbar nicht ihre echten Namen. In der Anklageschrift werden nur ihre Accounttitel genannt.

Auf Twitch gibt es schon länger Beschwerden darüber, dass der Dienst Hassbotschaften nicht in den Griff bekommt. Twitch gehört zum Amazon-Konzern, der an den Einnahmen seiner Streamer mitverdient.