In einer Befragung der Uni Leipzig gaben 24 Prozent an, dass sie schon mal Ziel von Hasskommentaren waren - im Vergleich zu 18 Prozent vor zwei Jahren. Am häufigsten berichteten das die jüngsten Befragten zwischen 16 und 22 Jahre. Männer zeigten sich häufiger betroffen als Frauen.

Als Reaktion sind viele jetzt vorsichtiger in sozialen Netzwerken unterwegs - und verzichten zum Beispiel auf ein Posting oder formulieren vorsichtiger. Auch dieser Anteil ist in den letzten zwei Jahren gestiegen. Die Studien-Autorin spricht von einem gefährlichen Silencing-Effekt durch die Hasskommentare.

Unklar ist bei der Befragung, ob die Hasskommentare tatsächlich zugenommen haben oder die Wahrnehmung von Nutzerinnen und Nutzern bei dem Thema gestiegen ist. Tatsächlich zeigen weitere Untersuchungen laut der Studien-Autorin, dass die Zahl der Hasskommentare auf den Facebook-Seiten großer Medien eher abgenommen hat. Wie sich gesetzliche Strafen und geänderte Löschpraxen auswirken, müsse man noch abwarten.

An der bundesweiten Befragung nahmen mehr als 1000 Internetnutzerinnen und -nutzer im Alter von 16 bis 70 Jahre teil.