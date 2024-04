In Schottland ist ein verschärftes Gesetz gegen Hass-Kommentare in Kraft getreten, das jetzt noch mal für große Diskussionen sorgt.

Die Regierung in dem britischen Landesteil will damit mehr Menschen vor Hass und Vorurteilen schützen: Neben Rassismus soll mit dem Hate Crime and Public Order Act auch Hetze aufgrund von Alter, Behinderung, Religion, sexueller Orientierung oder Trans-Identität unter Strafe gestellt werden.

Kritik von Elon Musk und J. K. Rowling

Gegnerinnen und Gegner des Gesetzes sehen dagegen die Meinungsfreiheit in Gefahr und befürchten eine Flut von Anzeigen. Kritik kommt dabei auch von Promis, etwa Tech-Milliardär Elon Musk oder Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling. Sie war in der Vergangenheit mehrfach mit umstrittenen Äußerungen zu Trans-Personen aufgefallen.

Schwierig findet das Gesetz auch der Generalsekretär einer schottischen Polizeigewerkschaft: Er warnte im BBC-Interview, die Polizei sei nicht ausreichend geschult, um die Regeln anzuwenden.