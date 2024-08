Fast jedes fünfte Auto ist letztes Jahr bei der Hauptuntersuchung - kurz HU - durchgefallen.

Das schreibt die Deutsche Presse-Agentur, sie beruft sich auf Daten vom Kraftfahrt-Bundesamt. Demnach waren es gut 19 Prozent der Autos, bei denen die Prüferinnen und Prüfer mindestens erhebliche Mängel festgestellt haben. Nochmal gut 13 Prozent der Autos hatten geringe Mängel - damit besteht man die HU aber.

Zu "erheblichen Mängeln" zählen zum Beispiel zu stark abgefahrene Reifen oder Bremsen, die nur auf einer Seite wirken. Am häufigsten hatten die PKW Probleme mit Licht und Elektronik, oder oft auch Mängel an Achsen, Rädern, Reifen und Aufhängung. Deutlich besser in Schuss waren 2023 die Motorräder: da sind 6,9 Prozent durchgefallen.

Zur HU muss in Deutschland jedes Fahrzeug mit einem eigenen amtlichen Kennzeichen, je nach Typ alle ein bis drei Jahre. Bei der HU wird dann genau geprüft, ob das Fahrzeug verkehrstauglich ist und auch die Umweltrichtlinien einhält.

Die Hauptuntersuchung wird umgangssprachlich oft auch "TÜV" genannt, weil die HU früher nur vom TÜV - dem Technischen Überwachungsverein - gemacht wurde.