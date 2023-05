Eine Forschungsgruppe der Universität Kitakyushu in Japan hat untersucht, inwiefern Windeln als umweltfreundliche Baumaterialien dienen könnten. Die Ergebnisse haben sie im Fachmagazin Scientific Reports veröffentlicht.

Die Forschenden haben für ihren Test gebrauchte Windeln gewaschen, desinfiziert und geschreddert. Daraus stellten sie Betonmischungen her - mit verschiedenen Anteilen an Windeln anstelle von Sand. Die Mischungen ließen sie vier Wochen aushärten und prüften dann ihre Druckfestigkeit. So ermittelten die Forschenden, welcher Teil des Hauses welchen Anteil an Windeln aufnehmen könnte, ohne an der nötigen Festigkeit zu verlieren. Dabei orientierten sich die Wissenschaftler an den Bauvorschriften in Indonesien.

Ergebnis: Bei einem einstöckigen Haus können Windeln in tragenden Teilen bis zu 27 Prozent des Sandes im Beton ersetzen, im Mörtel sind es bis zu 40 Prozent.