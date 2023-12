Dem Freund oder der Mitbewohnerin beizubringen, die dreckigen Socken aufzuheben? Klappt vielleicht nie. Einen Haushaltsroboter trainieren: Eine Sache von zwanzig Minuten.

Das ist zumindest Forschenden der New York University gelungen, wie sie in einem Artikel auf einem Preprint-Server schreiben. Normalerweise werden Roboter immer nur auf eine einzige Sache trainiert. Aber diesem Roboter konnten die Forschenden viele verschiedene Aufgaben beibringen - nämlich alles, was der Roboter mit einem Greifarm bewegen kann. Zum Beispiel einen Handyakku aus der Steckdose ziehen, Milch in einen Topf kippen oder eben Socken vom Boden aufheben.

Das alles haben die Forschenden dem Roboter beigebracht, indem sie gleiche Bewegungen mit einer Müllzange durchgeführt und dabei gefilmt haben. Mithilfe dieses Videomaterials wurde der Roboter dann trainiert. Und in 80 Prozent der Fälle konnte er die Aufgabe hinterher selbstständig durchführen.

Der Roboter ist noch ziemlich ruckelig - und mit umgerechnet rund 20.000 Euro noch ziemlich teuer. Aber in Zukunft könnten zum Beispiel ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen von solchen Robotern profitieren.