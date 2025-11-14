Aus dem Wolf sind viele Arten von Haushunden geworden - vom Dackel bis zur Riesendogge.

Doch anders als oft gedacht sind die vielen Hunde-Arten von heute wohl nicht erst in der Zucht der letzten paar Jahrhunderte entstanden. Sondern es sieht so aus, als ob schon die frühen Hunde vor Tausenden Jahren sehr unterschiedlich waren. Das zeigt eine Studie im Fachjournal Science, für die mehr als 600 Schädelknochen von Wölfen, Urhunden und modernen Hunden analysiert wurden. Ergebnis: Ab vor rund 11.000 Jahren lassen sich erste typische Hunde-Schädelformen erkennen (zum Beispiel wurden sie kleiner).

Das fällt genau in die Zeit, als der Mensch anfing, sesshaft zu werden. Aber es gab auch weiter sehr wolfähnliche Hunde - und insgesamt mehr Vielfalt, als die Forschenden erwartet hätten. Ein Erkläransatz ist, dass sich Hunde an die unterschiedlichen Lebensräume "ihrer" Menschen angepasst haben, ganz ohne bewusste Zucht. Eine Forscherin schreibt in einem Begleitartikel, dass der Mensch vielleicht weniger direkten Einfluss auf die Hunde-Werdung hatte als gedacht.