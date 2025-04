Unsere Haustiere liegen uns am Herzen, aber für die Natur sind sie in vielen Fällen eher Fluch als Segen.

Bisher haben bei diesem Thema eher Katzen einen auf den Deckel gekriegt, jetzt aber auch Hunde. Ein Forschungsteam aus Australien hat festgestellt: Beim Gassigehen ohne Leine stören oder töten Hunde in vielen Fällen Wildtiere und Wildvögel. Aber auch an der Leine sind sie ein Störfaktor. Denn wenn sie mit ihren Hinterlassenschaften ihre Duftmarken setzen, meiden viele Wildtiere diese Gebiete auch dann noch, wenn die Hunde längst weg sind. Außerdem können sie sich über den Hundekot mit Krankheiten anstecken. Zu viel Hundekot und -urin tragen auch zur Wasserverschmutzung bei. Und wenn der Hund im Teich baden geht, können giftige Flohpuder oder Zeckenschutzmittel in natürliche Gewässer gelangen. Und nicht zuletzt sorgt die Tierfutterindustrie für höhere Treibhausgasemissionen. Die Forschenden sagen: Natürlich haben Hunde als Haustier auch einen sehr positiven Effekt auf den Menschen. Aber es gebe gerade weltweit zu viele Haushunde, und viele Besitzer wüssten nicht, wie schlecht ihr Hund für die Natur sei - oder es sei ihnen egal.

Die Studie wurde im Fachmagazin Pacific Conservation Biology veröffentlicht.