Hunde können weinen.

Das sagen jedenfalls Forschende aus Japan. Dabei kullern die Tränen zwar nicht wie bei Menschen, aber die Tiere bekommen feuchte Augen - und das in emotionalen Situationen. Das zeigte sich in einem Experiment, in dem Hunde einige Stunden von ihren Herrchen oder Frauchen getrennt und dann wiedervereint wurden. Da konnten die Forschenden einen Anstieg von Tränenflüssigkeit nachweisen - nicht aber, wenn die Hunde fremde Menschen wieder trafen.

Tränen könnten die Bindung stärken

Außerdem entdeckte das Forschungsteam einen Zusammenhang zwischen Tränenproduktion und Oxytocin, das auch Bindungshormon genannt wird. Laut den Forschenden spricht das dafür, dass es in dem Experiment eher Freudentränen waren, die die Hunde produziert haben. Ob die Tiere auch wegen negativer Emotionen weinen, soll in weiteren Experimenten untersucht werden.



Die Forschenden haben außerdem Tests mit Menschen gemacht: Die sollten Fotos von Hunden bewerten. Einige Bilder waren manipuliert, so dass die Augen der Tiere feuchter aussahen. Auf diese Bilder reagierten die Menschen besonders positiv. Das deutet laut der Studie darauf hin, dass Hundetränen helfen, die Bindung zwischen Mensch und Tier zu stärken.