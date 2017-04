Eine neue Studie hat jetzt neue Hinweise gefunden, woran das liegt. Ergebnis: Der Kontakt mit Tieren verändert die Darmflora der Kinder. Die Forscher aus Kanada haben knapp 750 Kinder und ihre Mütter untersucht. Sie nahmen unter anderem Stuhlproben der Kinder, als sie drei Monate alt waren.

Ihnen fiel auf, dass die Kinder mit Hund oder Katze andere Bakterien im Darm hatten. Vor allem bei zwei Bakterienarten war die Konzentration deutlich höher als bei Kindern ohne Tier. Diese beiden Bakterien könnten mit einem geringeren Risiko für Allergien und Übergewicht zusammenhängen.

In der Studie kam auch heraus, dass Kinder gar nicht unbedingt direkt Kontakt zu Haustieren brauchen. Auch wenn die Mutter lange einen Hund hatte, gab sie ihre Bakterienzusammensetzung an das Kind weiter. Die Forscher schlagen jetzt vor, Nahrungsergänzungsmittel mit den Haustier-Bakterien herzustellen. Oder wie die Forscher dem Magazin Scinexx gesagt haben: eine Art Hund in Tablettenform.