Auch Hunde können offenbar süchtig werden - nach Spielzeug.

Ein Team vom Clever Dog Lab der Veterinärmedizinischen Uni Wien berichtet in den Scientific Reports, wie sich diese Verhaltensabhängigkeit zeigt: Die Blicke der Hunde waren in Experimenten dauerhaft auf das Spielzeug fixiert und sie versuchten immer wieder, es zu erreichen. Sie hatten dabei wenig Interesse an anderen Dingen, wie Futter. Und die Tiere konnten sich in dieser Situation auch nicht beruhigen - erst wenn das Spielzeug außer Sicht weggelegt wurde. Dann dauerte es noch etwa eine Viertelstunde bis zur Beruhigung.

Für ihre Studie hatten die Forschenden gut 100 spielfreudige Hunde getestet, darunter Border Collies, Labrador Retriever und belgische Schäferhunde. Die suchtähnlichen Verhaltensweisen zeigten sich demnach bei bestimmten Gegenständen wie Bällen oder Plüschtieren. Die Forschenden schreiben, dass so ein Verhalten von anderen Tieren bisher nicht bekannt ist. Ob es den Hunden schaden kann, müsse noch untersucht werden.

