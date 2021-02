Das hat ein Forschungsteam der britischen Uni Exeter rausgefunden. Die Forschenden haben zwölf Wochen lang Katzen in rund 220 Haushalten in England beobachtet und verschiedene Mittel getestet. Sie stellten unter anderem fest, dass ein bestimmtes buntes Halsband zwar dazu führte, dass die Katzen weniger Vögel fingen. Aber der Jagdtrieb der Tiere änderte sich nicht. Glöckchen hatten so gut wie gar keinen Effekt - manche Katzen lernen offenbar, wie sie auch damit erfolgreich jagen können.

Erfolgreich war dagegen eine andere Strategie, berichten die Forschenden im Fachmagazin Current Biology: Wenn die Katzenbesitzerinnen und -besitzer täglich mit ihren Tieren spielten und wenn sie ihnen Futter mit viel Protein aus Fleisch gaben. Dadurch reduzierte sich der Jagdtrieb der Katzen um 25 bis 36 Prozent.