Das Bankivahuhn ist ein Wildvogel, von dem alle heutigen Haushühner abstammen.

Allerdings können beide Arten, also Bankivahühner und Haushühner, sich immer noch miteinander fortpflanzen. Für die wilde Art ist das ein Problem, sagt ein Team von Forschenden in einer neuen Studie. Sie haben die DNA beider Arten miteinander verglichen und kommen zu dem Schluss: Die Bankivahühner verlieren durch die Kreuzung mit Haushühnern ihre eigene genetische Vielfalt - und das macht sie weniger anpassungsfähig, zum Beispiel an neue Krankheiten oder Veränderungen in ihrem Lebensraum. Die Forschenden kommen in ihrer Untersuchung zu dem Schluss, dass die Wildhühner 20 bis 50 Prozent ihrer Gene mittlerweile von domestizierten Verwandten geerbt haben. Sie fordern einen besseren Schutz der Wildtiere.

Bankivahühner leben in Ost - und Südostasien. Sie wurden wahrscheinlich vor etwa 3500 Jahren domestiziert.