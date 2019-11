Diplomaten aus den USA und Kanada litten in Kuba unter Schwindel, seltsamen Geräuschen oder Müdigkeit. Von möglichen geheimen Angriffen mit Schallwellen war die Rede, dann hatten Forscher aus Kanada zuletzt eine andere mögliche Erklärung genannt: Insektengift.

Jetzt haben sich Wissenschaftler im Journal of the Royal Society of Medicine mit den Symptomen der Diplomaten beschäftigt. Die Autoren liefern eine andere Theorie. Höchstwahrscheinlich hatten die Botschaftsmitarbeiter ein emotionales Trauma oder Angst. Schließlich lebten sie in Kuba ähnlich wie zu Zeiten des Kalten Kriegs, in einem feindlichen Land unter ständiger Überwachung, so die Forscher.

Das könne Stress und Unsicherheit auslösen und letztlich Symptome wie bei einer Gehirnerschütterung. Das halten sie für viel wahrscheinlicher, als Angriffe mit einer mysteriösen Waffe.