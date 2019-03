Ähnliche Verbote gibt es schon in vielen US-amerikanischen Städten. Das Verbot in Hawaii wäre aber das erste, das in einem kompletten Bundesstaat gilt. In zwei Regionen auf der Insel gilt ein solches Gesetz schon beziehungsweise tritt Mitte des Jahres in Kraft.

Ein zweiter Gesetzesvorschlag geht sogar noch weiter: Demnach sollen Restaurants und Imbisse auch keine Trinkflaschen aus Plastik, Plastikbesteck, -tüten oder Trinkhalme ausgeben dürfen.

Das Plastikproblem ist in Hawaii deutlich sichtbar: Zwischen der Insel und Kalifornien schwimmt ein riesiger Müllstrudel mit einer Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometern. Einer der Strände in Hawaii gehört zu den dreckigsten der Welt.

Hawaii ist dafür bekannt, strenge Umweltgesetze einzuführen. Unter anderem hat der Bundesstaat Inhaltsstoffe von Sonnencreme verboten, die Korallen schaden und angeordnet, dass die Insel ab 2045 nur noch selbst produzierte erneuerbare Energie nutzt.