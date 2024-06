In der Verfassung der USA wird Kindern und Jugendlichen ein Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt zugesichert. Die Jugendlichen argumentieren: Dadurch dass Hawaii immer neue Straßen baut, anstatt andere Mobilitätsarten zu fördern, wird der Klimawandel begünstigt und diese Umwelt zerstört. Fast die Hälfte der von Hawaii verursachten Treibhausgase stammt aus dem Verkehrssektor.

Jugendliche sollen beraten



In der Einigung zwischen der Verkehrsbehörde und den Jugendlichen erkennt die Behörde die Verfassungsrechte der Jugendlichen an und will schon nächstes Jahr CO2 sparen. Bis 2045 soll Hawaii klimaneutral werden. Außerdem soll es eine Komission aus Jugendlichen geben, die beim Klimaschutz berät.

Es ist die erste außergerichtliche Einigung in Sachen Klimaschutz zwischen einer Regierung und Jugendlichen in den USA. In Montana gab es eine ähnliche Klage von Jugendlichen - dort hatten sie vor Gericht Recht bekommen.