Vor zwei Jahren hat es im US-Bundesstaat Hawaii die schlimmsten Wald- und Buschbrände seit Jahren gegeben.

Fachleute machen auch den Klimawandel verantwortlich - und gehen davon aus, dass er solche Brände in Zukunft wahrscheinlicher Macht. Die demokratische Regierung von Hawaii will jetzt mehr Geld in Programme zur Bewältigung der Klimakrise stecken - und dafür die Steuer auf Hotels und Ferienwohnungen erhöhen. Über den Gesetzentwurf soll heute in Repräsentantenhaus und Senat abgestimmt werden. Dass er durchkommt, gilt als sicher, weil die demokratische Partei in beiden Kammer eine Mehrheit hat.

100 Millionen Dollar soll die Steuererhöhung pro Jahr bringen. Mit dem Geld sollen zum Beispiel die Küsten vor Erosion geschützt und Strände mit Sand aufgefüllt werden. Außerdem ist Unterstützung für Hausbesitzerinnen und -besitzer geplant, die ihre Häuser hurrikansicher machen wollen. Und: Invasive Gräser sollen beseitigt werden. Deren Ausbreitung war mit ein Grund für die Waldbrände 2023. Damals kamen auf der hawaiianischen Insel Maui mehr als 100 Menschen ums Leben.