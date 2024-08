Vor fast einem Jahr gab es in Hawaii heftige Wadlbrände - sie gelten als die folgenschwersten in den USA seit über 100 Jahren. Etwa 100 Menschen sind gestorben, Tausende wurden obdachlos, auf der Insel Maui ist die Stadt Lahaina fast vollständig niedergebrannt - sie war ein beliebtes Touriziel.

Über 2000 Opfer und Angehörige haben deswegen geklagt. Sie werfen den Behörden vor nicht rechtzeitig vor dem Waldbrand gewarnt zu haben. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass es jetzt einen Vergleich gibt. Die Behörden und ein Stromanbieter zahlen insgesamt vier Milliarden Dollar an die Klagenden. Die Behörden machen den Strombetreiber nämlich dafür verantwortlich, dass sich das Feuer schnell ausbreiten konnte. Demnach sind die Stromleitungen nach einer Sturmwarnung nicht abgeschaltet worden - was eigentlich so vorgesehen ist, um Brände nach Blitzeinschlägen zu vermeiden.

Der Vergleich muss noch von einem Richter bestätigt werden, um rechtskräftig zu werden.