Teurer Vulkanausbruch

Der Ausbruch des Kīlauea im Jahr 2018 auf der Hauptinsel Hawai’is war nicht nur der schwerste seit 200 Jahren - er war auch einer der teuersten.

Im Fachmagazin Nature Communications werfen Forschende einen Blick auf die Ursachen. Sie sagen, dass es in den 70er und 80er Jahren eine Bevölkerungs-Explosion ringsum den Vulkan gab. Weil der Kīlauea schon länger nicht mehr ausgebrochen war und Grundstücke auf der Insel knapp wurden, zogen immer mehr Menschen in gefährdete Zonen. Die Grundstücke dort waren wegen der Ausbruchgefahr vergleichsweise billig - und zogen deswegen Menschen mit weniger Einkommen an. Gerade die sind von den Folgen jetzt besonders betroffen.

Die Schäden belaufen sich auf etwa 800 Millionen US-Dollar - Menschen blieben unversehrt. Dafür wurden zahlreiche Häuser, Autobahnen und Leitungen zerstört. Die Forschenden warnen, nicht alles wieder so aufzubauen, sondern Alternativen anzubieten. Ein Buy-Out-Programm könnte helfen - der Staat kauft den Menschen ihr Grundstück am Kīlauea ab, damit sie sich einen neuen Ort zum Leben suchen können, der nicht direkt in einer Gefahrenzone liegt.