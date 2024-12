Einer der aktivsten Vulkane der Erde spuckt wieder Lava: auf Hawaii ist der Kilauea ausgebrochen.

Der Ausbruch ist am Montag losgegangen, Bilder zeigen riesige Risse, aus denen Lava sprudelt - laut der US-Geologiebehörde USGS hat der Vulkan Lavafontänen von bis zu 90 Metern in die Luft geschleudert. Eine Gefahr für die Bevölkerung in der Umgebung besteht nicht. Der Ausbruch beschränkt sich bisher auf ein abgesperrtes Gebiet im Hawaii Volcanoes National Park. Medien berichten, dass viele Menschen angereist sind, um sich den Ausbruch aus der Ferne anzuschauen.

Der Kilauea liegt auf der größten Insel der Hawaii-Inselkette, auf "Big Island". Er ist ein beliebtes Touri-Ziel. Seit den 1950er Jahren bricht er regelmäßig aus. Die aktuelle Eruption ist laut Behörden die sechste seit 2020.