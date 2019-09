Ein Vulkanausbruch kann aber auch massenhaftes Wachstum befördern. Das haben Forschende letztes Jahr im Meer an der hawaiianische Insel Big Island festgestellt - nach dem Ausbruch des Kilauea. Im Fachmagazin Science schreiben sie, dass sich kurz danach extrem viel Phytoplankton wie etwa Algen im Wasser gebildet hat. Das konnte man sogar auf Satellitenbildern der Nasa sehen.

Normalerweise werden Algen im Wasser vom Zoo-Plankton aufgefressen und so in Schach gehalten, sagt einer der Forscher. So eine Algenblüte könne es also nur geben, wenn das Gleichgewicht im Wasser gestört sei. Er und sein Team schätzen, dass der Nährstoffüberschuss durch die eine Milliarde Liter Lava ausgelöst wurde, die ins Meer vor Big Island strömte. Dadurch sei kälteres Wasser von tief unten im Ozean an die Oberfläche befördert worden - und damit auch Stickstoff: ein super Düngemittel für Algen.