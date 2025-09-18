Heidelberg will ab heute Falschparker mit Scan-Autos ausfindig machen - als erste Stadt bundesweit, die die Technik großflächig einsetzt.

Die Fahrzeuge sollen mit Kameras die Kennzeichen parkender Autos erfassen - und abgleichen, ob es für sie einen Parkschein oder Anwohnerparkausweis gibt. Es handelt sich erst einmal um einen Testbetrieb. Wer erwischt wird, bekommt daher gerade kein Knöllchen.

Baden-Württemberg will die Technik nach vorn bringen - und hatte schon vor Monaten die rechtliche Grundlage für die Scan-Autos geschaffen. In Stuttgart sind auch schon Scan-Autos unterwegs, allerdings nur auf dem Parkplatz der Uni Hohenheim.

In Nordrhein-Westfalen testet Düsseldorf Scan-Autos, um Fahrradwege von Falschparkern freizuhalten.