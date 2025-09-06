Zum ersten Mal während eines sogenannten Heiligen Jahres unternehmen queere Gläubige offiziell eine Pilgerreise zum Vatikan.

Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind an diesem Wochenende in Rom. Organisiert wurde die LGBTQ-Wallfahrt von zwei Organisationen, die sich für die Rechte queerer Menschen im Katholizismus einsetzen.

Die Reise ist umstritten - wegen der Haltung der katholischen Kirche zu Homosexualität. Sie verurteilt die Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren als unmoralisch. Hinzu kommt, dass im offiziellen Programm des Vatikan nur eine der beiden organisierenden NGOs genannt wird - nicht aber, dass sie sich für LGBTQ einsetzt. Auch eine private Audienz bei Papst Leo XIV. ist nicht vorgesehen. T-Shirts mit Regenbogenfarben sind erlaubt - Fahnen dagegen nicht.

Zwar haben LGBTQ-Gruppen den Vatikan schon vorher besucht, aber das ist das erste Mal, dass eine solche Pilgerreise im offiziellen Jubiläumskalender genannt wird. Das Heilige Jahr findet in der katholischen Kirche alle 25 Jahre statt. Viele Pilger kommen dann nach Rom. Laut katholischem Glauben geht es darum, dass Gott den Menschen die Strafen für vergangene Sünden erlässt.