Was hat der Computer mit unserem Zuhause gemacht?

Das haben Forschende des Instituts für Medienwissenschaften der Uni Paderborn untersucht. Sie werten dafür Zeitschriften und Kataloge aus den 60er bis 90er Jahren aus, also der Zeit, in der Computer die Arbeits- und Wohnzimmer erobert haben. Besonders aufschlussreich sind Ikea-Kataloge, sagt eine der Projektleiterinnen, weil sie zeigen, wie Computer und andere Mediengeräte je nach Land und Kultur nach und nach in die Wohnungseinrichtung eingebunden wurden: erst Schreibmaschine und Telefon in der Schrankwand, später der PC in der Arbeitsecke mit speziellem Computerschreibtisch.

Mehr Platz für den Mann durch den PC?

Die Forschenden wollen auch untersuchen, wie sich der PC in der Wohnung auf das Zusammenleben ausgewirkt hat. Sie gehen davon aus, dass damit die Macht im Haus umverteilt wurde - von der Hausfrau zum daheim arbeitenden Mann. Außerdem wollen sie zeigen, wie stark die Einführung von Haushalts-Computern mit sozialen Aspekten zusammenhing – mit Geschlecht, Ethnie, Alter, Einkommen und Diversität – und wie das die digitale Kultur bis heute prägt.