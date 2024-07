Die Weinlese auf Sizilien beginnt dieses Jahr extrem früh.

Eine Winzergenossenschaft aus Menfi im Westen der Insel hat auch in den letzten Jahren immer den Startschuss für die Ernte in Italien gegeben. Aber diesmal war sie mit den ersten Pinot-Grigio-Trauben noch mal zwölf Tage früher dran als sonst. Ein Vertreter der Winzergenossenschaft sagte dem italienischen Fernsehen, dass das an der frühen Hitze und der starken Trockenheit dieses Jahr liegt. Wegen der frühen Wärme sind die Weinreben zehn Tage früher aus als sonst ausgetrieben, und die Halbierung des üblichen Regens beschleunigte die Reife noch mal.

Im Winter und im Frühling hat es auf Sizilien kaum geregnet. Die Folgen im Sommer bekommt nicht nur der Weinbau zu spüren. Einige Stauseen sind schon ausgetrocknet, und unter anderem die Inselhauptstadt Palermo denkt jetzt darüber nach, Wasser zu rationieren.