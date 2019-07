Normalerweise werden anderthalb Liter Flüssigkeit am Tag empfohlen. Wenn es aber so heiß ist, sollte jeder schon auf zweieinhalb Liter kommen. Laut einer Forsa-Umfrage fällt es vielen schwer, ausreichend zu trinken. Fast jeder Dritte gab an, teilweise, selten oder nie genug zu trinken. 39 Prozent schaffen es meistens, 30 Prozent sogar immer. Vor allem Frauen tun sich schwer damit, genug zu trinken. Problematisch war das vor allem im Job. Jede dritte Frau sagte, ihr fällt es schwer bei der Arbeit genug zu trinken. Bei den Männern war es nicht mal jeder fünfte. Die Gründe: Man vergisst es einfach, hat keine Zeit oder keinen Durst und findet es nervig, dann ständig auf Toilette zu müssen.

Gefragt wurde auch, was die Leute trinken. Fast alle trinken Kaffee oder Tee, knapp 70 Prozent nehmen Mineralwasser oder Leitungswasser. Saft oder Schorle trinkt nur jeder Dritte regelmäßig. 16 Prozent greifen zu Cola oder Limo.

Die Umfrage wurde für die Techniker-Krankenkasse gemacht.