Ein Experiment zeigt jetzt, dass sich je nach Temperatur im Raum auch die Leistung verändern kann. In in einem wissenschaftlichen Experiment mit mehr als 500 Schülern in Berlin schnitten die Schülerinnen bei Tests besser ab, wenn es im Raum wärmer war. Bei männlichen Schülern war das Gegenteil der Fall: Ihre Leistung wurde schlechter, wenn es im Raum wärmer wurde. Allerdings sank diese nicht so stark, wie sie sich bei den Schülerinnen verbesserte.



Im Fachmagazin PLOS ONE beschreibt ein internationales Forschungsteam insgesamt drei Tests, die die Teilnehmer bei Raumtemperaturen zwischen 16 und 32 Grad absolvierten. Neben einem Mathetest formten die Teilnehmer aus Buchstaben Sätze. Bei einem dritten Test wirkte sich die Zimmertemperatur dagegen bei keiner Gruppe auf die Leistung aus.



Laut den Forschern zeigen die Ergebnisse, dass die Temperatur nicht nur in Zusammenhang mit persönlichem Wohlfühlen steht, sondern auch beeinflusst, wie produktiv jemand sein kann.