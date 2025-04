Am

Helgoland Am Lummenfelsen bauen Hochseevögel wieder fleißig Nester

In Deutschland gibt es nur einen Ort, an dem fünf Hochseevogelarten nebeneinander brüten: der Lummenfelsen auf Helgoland. Und da läuft jetzt die Brutsaison an.

Wie die Seevogelschützer vom Verein Jordsand berichten, sind von allen fünf Arten die ersten Brutpaare da - im Laufe des Monats dürften dann die nachkommen, die noch fehlen. Es sind Pärchen der Trottellumme, des Basstölpels, der Dreizehenmöwe, des Eissturmvogels und des Tordalks. Sie alle ziehen am fast 60 Meter hohen und 220 Meter breiten "Lummenfelsen" ihren Nachwuchs auf. Beim "Lummensprung" Mitte Juni springen die namensgebenden Trottellummenküken immer von den hohen Klippen runter, um zu ihren Eltern ins Meer zu kommen - ohne schon richtig fliegen zu können. Die Hochseevögel kommen nur zum Brüten ans Land - deswegen lässt sich aktuell noch nicht klar beurteilen, wie es den Beständen nach dem großen weltweiten Vogelgrippe-Ausbruch geht. Zumindest bei den Trottellummen und Basstölpeln sind die Fachleute aber vorsichtig optimistisch.