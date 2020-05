Forschende haben lange gedacht, dass unser Blut ohne viele Verwirbelungen durch unsere Gefäße fließt. Denn es zirkuliert relativ langsam und ist ein bisschen zähflüssig. Ein turbulenter Blutfluss wird dagegen mit Gewebeentzündungen wie Arteriosklerose in Verbindung gebracht.

Ein internationales Forschungsteam (Link zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht freigeschaltet) hat jetzt aber berechnet, dass das Blut von uns allen unruhiger fließt als erwartet. Warum unser Blut turbulenter fließt als gedacht, das können die Forschenden noch nicht beantworten. Es könnte daran liegen, dass unsere Gefäße an sich unregelmäßig sind. Die Forschenden haben außerdem herausgefunden, dass die Verwirbelungen viel mit der Geschwindigkeit zu tun haben. Beim Herzschlag fließt das Blut schneller und dadurch ruhiger - also weniger turbulent. In den Pausen dazwischen fließt das Blut langsamer und turbulenter. Einer der Autoren sagt, dass er selbst überrascht ist, dass das so lange unbekannt gewesen ist.